У Києві працівник інтернет-кафе звіряче побив відвідувача

До Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію у лікарню чоловіка у непритомному стані.

33-річного місцевого мешканця із травмами голови виявили біля будинку на вулиці Празькій.

На місце події слідчо-оперативна група опитала свідків, які вказали, що потерпілого під час конфлікту побив працівник інтернет-кафе. При спілкуванні із поліцейськими 33-річний співробітник закладу підтвердив факт бійки, який, за його словами, спровокував відвідувач.

За результатами розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження), зловмиснику може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Зараз слідчі встановлюють усі обставини та збирають інформацію, яка допоможе встановити, як розвивалися події.



За матеріалами ВК ГУНП у Києві