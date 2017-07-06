У Києві працівник інтернет-кафе звіряче побив відвідувача

У Києві працівник інтернет-кафе звіряче побив відвідувача

19:30 06.07.2017
У Києві працівник інтернет-кафе звіряче побив відвідувача

До Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію у лікарню чоловіка у непритомному стані.

33-річного місцевого мешканця із травмами голови виявили біля будинку на вулиці Празькій.

На місце події слідчо-оперативна група опитала свідків, які вказали, що потерпілого під час конфлікту побив працівник інтернет-кафе. При спілкуванні із поліцейськими 33-річний співробітник закладу підтвердив факт бійки, який, за його словами, спровокував відвідувач.

За результатами розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження), зловмиснику може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Зараз слідчі встановлюють усі обставини та збирають інформацію, яка допоможе встановити, як розвивалися події.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи зможе суд довести держзраду Януковича?
03.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.