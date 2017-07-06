У Києві затримані троє, які зухвало напали на одного

Вночі 34-річний мешканець Дарницького району повертався додому. На вулиці Бориспільській на нього напали троє невідомих чоловіків та відібрали рюкзак із особистими речами.

Потерпілий не розгубився і вирішив простежити за нападниками. Коли вони зупинилися у сусідньому кварталі, чоловік покликав на допомогу поліцейських, які патрулювали неподалік. Злодіїв затримали та доставили до управління поліції.

Правоохоронці встановили, що один із них - місцевий, двоє інших - мешканці Київської та Львівської областей. Зловмисника, який раніше був судимий за аналогічні злочини, оголосили про підозру, інших фігурантів відпустили під особисте зобов’язання.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

