За повторні злочини неповнолітніх злодіїв засуджено до реальної міри покарання

За повторні злочини неповнолітніх злодіїв засуджено до реальної міри покарання

20:30 06.07.2017
За повторні злочини неповнолітніх злодіїв засуджено до реальної міри покарання

Краснолиманським міським судом та Апеляційним судом Донецької області призначено реальні строки покарання двом неповнолітнім, які скоїли низку злочинів із корисливих мотивів.

Так, у м. Лиман неповнолітній юнак скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло) КК України у період іспитового строку, який йому призначив суд за вчинений раніше тяжкий злочин.

Врахувавши той факт, що хлопець на шлях виправлення не встав, Краснолиманський міський суд ухвалив для нього покарання у вигляді 3  років і 3 місяців позбавлення волі. Вирок набув законної сили.

Також реальний термін ув’язнення отримала дівчина, яку протягом 2015-2016 років двічі було засуджено за вчинення корисливих злочинів до умовного терміну. Слід зазначити, що у 14-річному віці правопорушниця вже перебувала на обліку в наркологічному диспансері з приводу вживання алкоголю зі шкідливими наслідками.

Наразі Апеляційний суд Донецької області залишив без змін вирок суду першої інстанції стосовно вказаної дівчини за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно), а отже найближчі 2 роки і 9 місяців вона проведе за ґратами.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області

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