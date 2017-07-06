На Полтавщині засуджено бандитів за серійні напади на будинки пенсіонерів

Ленінський районний суд Полтави затвердив угоди про визнання винуватості, укладені між прокурором та 3 членами організованої злочинної групи, які упродовж червня-липня 2016 року вчинили 5 розбійних нападів на домогосподарства пенсіонерів, спричинивши їм збитки на загальну суму понад 100 тис. грн. Двоє з таких злочинів призвели до смерті потерпілих.

«Організував групу 21-річний житель Сумської області. До скоєння злочинів він підбурив ще трьох осіб, один з яких був неповнолітнім. Останній на рівні з дорослими обшукував будинки та чинив моральний тиск на потерпілих», - поінформував прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, прокуратури Полтавської області Володимир Зорін.