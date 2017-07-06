На Полтавщині засуджено бандитів за серійні напади на будинки пенсіонерів
На Полтавщині засуджено бандитів за серійні напади на будинки пенсіонерів
Ленінський районний суд Полтави затвердив угоди про визнання винуватості, укладені між прокурором та 3 членами організованої злочинної групи, які упродовж червня-липня 2016 року вчинили 5 розбійних нападів на домогосподарства пенсіонерів, спричинивши їм збитки на загальну суму понад 100 тис. грн. Двоє з таких злочинів призвели до смерті потерпілих.
«Організував групу 21-річний житель Сумської області. До скоєння злочинів він підбурив ще трьох осіб, один з яких був неповнолітнім. Останній на рівні з дорослими обшукував будинки та чинив моральний тиск на потерпілих», - поінформував прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, прокуратури Полтавської області Володимир Зорін.
У рукавицях, прикриваючи обличчя, демонтуючи вікна, пошкоджуючи чи вибиваючи вхідні двері, злочинці проникали до осель вночі. Щоб залякати власників житла, одразу наносили їм тілесні ушкодження та погрожували насильством.
«Організатор групи в одному із сіл Козельщинського району спочатку подушкою душив 84-річну пенсіонерку, а потім наступив їй ногою на шию, від чого жінка померла, а в Лубенському районі він побив 89-річного господаря дерев’яним бруском. Через 5 днів старенький також помер», - розповів прокурор.
За скоєне учасники групи засуджені за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, вчинений організованою групою, поєднаний з проникненням у житло) до 8 років позбавлення волі. У двох із них конфісковане усе майно.
Матеріали щодо керівника групи, який перебуває в розшуку, виділені в окреме провадження.
За матеріалами прес-служби прокуратури Полтавської області