На Полтавщині засуджено бандитів за серійні напади на будинки пенсіонерів

На Полтавщині засуджено бандитів за серійні напади на будинки пенсіонерів

20:00 06.07.2017
На Полтавщині засуджено бандитів за серійні напади на будинки пенсіонерів

Ленінський районний суд Полтави затвердив угоди про визнання винуватості, укладені між прокурором та 3 членами організованої злочинної групи, які упродовж червня-липня 2016 року вчинили 5 розбійних нападів на домогосподарства пенсіонерів, спричинивши їм збитки на загальну суму понад 100 тис. грн. Двоє з таких злочинів призвели до смерті потерпілих.

«Організував групу 21-річний житель Сумської області. До скоєння злочинів він підбурив ще трьох осіб, один з яких був неповнолітнім. Останній на рівні з дорослими обшукував будинки та чинив моральний тиск на потерпілих», - поінформував прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, прокуратури Полтавської області Володимир Зорін.

У рукавицях, прикриваючи обличчя, демонтуючи вікна, пошкоджуючи чи вибиваючи вхідні двері, злочинці проникали до осель вночі. Щоб залякати  власників житла, одразу наносили їм тілесні ушкодження та погрожували  насильством.

«Організатор групи в одному із сіл Козельщинського району спочатку подушкою  душив 84-річну пенсіонерку, а потім наступив їй ногою на шию, від чого жінка померла, а в Лубенському районі він побив 89-річного господаря  дерев’яним бруском. Через 5 днів старенький також помер», - розповів прокурор.

За скоєне учасники групи засуджені за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, вчинений організованою групою, поєднаний з проникненням у житло) до 8 років позбавлення волі. У двох із них конфісковане усе майно.

Матеріали щодо керівника групи, який перебуває в розшуку, виділені в окреме провадження.   

За матеріалами прес-служби прокуратури Полтавської області

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