У київському Гідропарку молодик звіряче побив трьох юнаків

У київському Гідропарку молодик звіряче побив трьох юнаків

13:24 06.07.2017
У київському Гідропарку молодик звіряче побив трьох юнаків

У Києві поліцейські затримали чоловіка за побиття трьох хлопців
Із травмами різного ступеню тяжкості потерпілі опинилися в лікарні.

Зловмисника затримали та доставили до районного управління поліції.
До дніпровського правоохоронців від лікарів надійшло повідомлення про госпіталізацію 18-річного хлопця, якого у непритомному стані із травмою голови виявили на території Гідропарку.

Також до стаціонару доставили 16-річного мешканця Київщини – із рваною раною підборіддя, та 17-річного киянина – із колото-різаною раною паху.

Попередньо правоохоронці встановили, що вказані травми підлітки отримали під час бійки із невідомим, який після цього втік, а «швидку» їм викликали свідки події. За наданими очевидцями прикметами поліцейські почали пошуки зловмисника.

У ході відпрацювання території, де відбулася бійка, правоохоронці побачили чоловіка, схожого за описом. Під час перевірки анкетних даних поліцейські встановили особу 29-річного уродженця Донеччини, якого згодом упізнали потерпілі. Тож для з’ясування всіх обставин чоловіка доставили до територіального управління поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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