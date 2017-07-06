Прокуратура вимагає покарання для підлітків, які підпалили прапор України

Наприкінці травня цього року троє підлітків публічно зірвали з головного входу місцевої амбулаторії Прапор України та підпалили його на дитячому майданчику у подвір’ї багатоповерхового будинку, чим створили умови для публічного огляду зневажливого ставлення до Державного Символу членами суспільства.

Неповнолітні повністю викриті у скоєнні суспільно-небезпечного діяння, проте на момент вчинення цього діяння вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, однак до них можуть бути застосовані заходи виховного характеру, передбачені кримінальним законодавством.

Відтак, Бердянською місцевою прокуратурою до суду направлено клопотання про застосування заходів виховного характеру відносно трьох неповнолітніх мешканців міста Бердянська, 13 та 14 років, які здійснили наругу над державним прапором України.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області

