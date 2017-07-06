СБУ затримала на чималому хабарі двох високопосадовців Укрзалізниці

СБУ затримала на чималому хабарі двох високопосадовців Укрзалізниці

22:00 06.07.2017
СБУ затримала на чималому хабарі двох високопосадовців Укрзалізниці

Двох високопосадовців Укрзалізниці, які вимагали гроші з бізнесменів за безперешкодне укладання договорів оренди із державним підприємством, затримала Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Зокрема здирники вимагали від підприємця 150 тисяч доларів США за неблокування договору оренди земельної ділянки.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-центру СБУ

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