СБУ затримала на чималому хабарі двох високопосадовців Укрзалізниці

Двох високопосадовців Укрзалізниці, які вимагали гроші з бізнесменів за безперешкодне укладання договорів оренди із державним підприємством, затримала Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Зокрема здирники вимагали від підприємця 150 тисяч доларів США за неблокування договору оренди земельної ділянки.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-центру СБУ