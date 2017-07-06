СБУ затримала на чималому хабарі двох високопосадовців Укрзалізниці
СБУ затримала на чималому хабарі двох високопосадовців Укрзалізниці
Двох високопосадовців Укрзалізниці, які вимагали гроші з бізнесменів за безперешкодне укладання договорів оренди із державним підприємством, затримала Служба безпеки України спільно з прокуратурою.
Зокрема здирники вимагали від підприємця 150 тисяч доларів США за неблокування договору оренди земельної ділянки.
Затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
За матеріалами прес-центру СБУ