На Тернопільщині тіло літнього чоловіка знайшли у ставку

На Тернопільщині тіло літнього чоловіка знайшли у ставку

14:00 06.07.2017
На Тернопільщині тіло літнього чоловіка знайшли у ставку

Повідомлення про смерть чоловіка надійшло до поліцейських від онука загиблого.

23-річний хлопець виявив дідуся мертвим у ставку. 

Як встановили поліцейські, того дня 68-річний житель села Кривче поїхав на ставок , що на околиці села, на риболовлю. Що сталося і чому чоловік опинився у воді – невідомо, адже свідків тих подій немає. Близько обіду онук, розшукуючи дідуся, пішов на водойму і за два метри від берега побачив тіло родича. Причину смерті встановить судмедекспертиза.  

Кримінальне провадження розпочато за частиною першою статті 115 КК.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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