На Вінниччині злочинці змушували жебракувати молоду матір

У середині січня поліцейські управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління Нацполіції Вінниччини затримали чоловіка та жінку, які перетворили 23-річну вінничанку на жебрачку.

Зловмисники обманом забрали у жінки немовля та примусили її відпрацьовувати утримання дитини. Їм оголошено про підозру, незабаром вони опиняться на лаві підсудних.

Як розповів заступник начальника управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Дмитро Іванченко, до поліцейських надійшла оперативна інформація, що молода жінка, яка нещодавно народила, могла позбутись власної дитини.

В ході перевірки та спілкування з жінкою оперативники встановили, що її немовля перебуває у малознайомих людей. Користуючись важким матеріальним становищем молодої матері, зловмисники відібрали її дитину та щоденно змушували жінку жебракувати. Матері дозволяли бачитись з немовлям лише ввечері. Жінку постійно залякували, знущалися та застосовували до неї фізичне насилля.

В ході проведення першочергових оперативних заходів поліцейські встановили причетність до вчинення правопорушення 32-річних чоловіка та жінки.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваних оперативники вилучили свідоцтво про народження дитини та паспорт потерпілої.

Як з’ясувалось, правопорушники оформили на дитину соціальну допомогу – 14 тисяч гривень забрали собі, а банківську картку віддали знайомому в якості сплати боргу.

Зараз зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.149 КК України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини). Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна або без такої. Жінці судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, її спільнику – тримання під вартою.

На адресу потерпілої неодноразово надходили погрози від правопорушників, тож зараз вінничанка разом з дитиною перебуває у безпечному місці під охороною поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області