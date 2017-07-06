Під час ДТП на Донеччині серйозно постраждав 15-річний скутерист

Під час ДТП на Донеччині серйозно постраждав 15-річний скутерист

14:40 06.07.2017
Під час ДТП на Донеччині серйозно постраждав 15-річний скутерист

Дорожньо-транспортна подія сталася сьогодні близько 1 години ночі. Попередньо встановлено, що 15-річний хлопець рухався на скутері по вулиці та, не впоравшись з керуванням, врізався в дерево.

Каретою швидкої допомоги підліток був направлений до реанімаційного відділення селидівської лікарні. Наразі хлопець перебуває у непритомному стані.

Правоохоронці встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Відомості за даним фактом внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 286(Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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