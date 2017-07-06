У Маріуполі неповнолітня дівчина загадково впала з покинутої будівлі

Повідомлення до поліції надійшло вчора о 21:05 від свідка події. Дівчину було доправлено до реанімаційного відділення міської лікарні з переламами. Наразі поліцейські встановили особу потерпілої та проводять комплекс невідкладних заходів з батьками.

З’ясовано, що дівчина 2003 року народження має проблеми зі здоров’ям та навчається у спеціалізованому закладі Маріуполя.

Встановлено, що того вечора дівчинка відпочивала в компанії 7 інших підлітків на території школи у Кальміуському районі. Трохи пізніше вона запропонувала друзям піти до покинутої будівлі. Варто відзначити, що напівзруйноване приміщення неодноразово ставало місцем для ігор для дівчини.

Потерпіла пришвидшила крок та значно вирвалася вперед. Діти не встигли ані відмовити її від хибного кроку, ані застерегти.

На теперішній час здоров’я дівчини в руках медиків. Поліцейські проводять роботу з сім’єю, аби з’ясувати справжні причини стрибка.

Правова кваліфікація події буде дана після проведення комплексу першочергових заходів.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області