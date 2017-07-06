На Харківщині нещасний випадок забрав життя 51-річної жінки

На Харківщині нещасний випадок забрав життя 51-річної жінки

15:20 06.07.2017
На Харківщині нещасний випадок забрав життя 51-річної жінки

Повідомлення про подію, яка сталася на току в с. Ілічівка, надійшло до Барвінківського відділу поліції вчора о 19:00.

Під час збору зерна 25-річний водій автомобіля «ГАЗ», рухаючись на автівці заднім ходом, вдарив бортом 51-річну місцеву мешканку, яка працювала на току. Від отриманих травм жінка померла.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання до 7 років позбавлення волі. Обставини події з’ясовуються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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