На Харківщині нещасний випадок забрав життя 51-річної жінки

Повідомлення про подію, яка сталася на току в с. Ілічівка, надійшло до Барвінківського відділу поліції вчора о 19:00.

Під час збору зерна 25-річний водій автомобіля «ГАЗ», рухаючись на автівці заднім ходом, вдарив бортом 51-річну місцеву мешканку, яка працювала на току. Від отриманих травм жінка померла.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання до 7 років позбавлення волі. Обставини події з’ясовуються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області