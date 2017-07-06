На Харківщині через недогляд тяжко травмувалась маленька дівчинка

Для встановлення обставин в село Маслівка виїжджала слідчо-оперативна група Первомайського відділу поліції. Як з’ясували правоохоронці, дитина виховується в благополучній родині, окрім дівчинки в сім'ї є ще двоє дітей. У вільний від роботи час, батько дівчинки працює на деревообробному станку, який розташований в окремій будівлі на території господарства.

Саме в такий момент вчора до чоловіка прибігла дворічна донечка та попросила запиляти палицю. Батько відволікся на декілька хвилин. Саме в цей час дитина піднесла руку близько до станку, в результаті лишила двох пальчиків. Батько одразу викликав медиків, які доставили постраждалу до лікарні.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ст.166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Зараз працівники поліції встановлюють обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області