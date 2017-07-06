На Київщині непутящого сина затримали за вбивство старенької матері

Трагедія сталася у селі Михайлівка, що на Богуславщині. Скривавлене тіло своєї старенької матері знайшла у будинку на підлозі 57-річна жінка і зателефонувала до поліції.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Богуславського відділення поліції. У будинку поліцейські виявили тіло 79-річної місцевої жительки з тілесними ушкодженнями від тупого предмету на голові. Встановлено, що із загиблою проживав син, однак на той момент його вдома не було.

Під час проведення низки необхідних оперативних заходів працівники поліції встановили, що до скоєння злочину причетний саме син потерпілої жінки. 51-річного жителя села Михайлівка затримано у порядку ст. 208 КПК України, він зізнався у скоєнні вбивства.

Чоловік у стані алкогольного сп’яніння побив свою матір через дорікання. Жінка часто дорікала синові за безглуздий спосіб життя. Через пиятику не стерпіла навіть його дружина – виставила за двері, і останні 10 років він проживав з матір’ю. Чоловік ніде не працював, єдиною розрадою його була оковита. Мати намагалася повчати сина, але усі спроби жінки завершувались сварками.

Так, під час чергового конфлікту зі своєю матір’ю, чолов’яга накинувся на неї з металевим совком у руках і декілька раз ударив її по голові. Коли бездиханна старенька жінка впала додолу, чолов’яга пішов собі геть.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі від семи до п’ятнадцяти років. Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області