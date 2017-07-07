На Харківщині поліція вилучила в жінки понад сотню кущів конопель

Нарковмісні рослини виявили у 45-річної мешканки села Козіївка дільничні офіцери поліції Краснокутського відділення поліції.

Під час проведення санкціонованого обшуку домоволодіння жінки на присадибній ділянці було виявлено та вилучено 102 кущі коноплі. Жінка не стала заперечувати своєї провини та пояснила, що вирощувала коноплю для власних потреб.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області