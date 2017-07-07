У Кривому Розі поліцейські знайшли в автомобілі зброю та наркотики

Під час несення служби в м. Кривий Ріг, працівниками взводу забезпечення супроводження на вул. Об’їзній був зупинений автомобіль «ВАЗ 2112», під керуванням 46-річного водія.

При перевірці документів водій поводив себе підозріло. Невдовзі правоохоронцям стала зрозуміла така поведінка, під час візуального огляду автівки та особистих речей у водія було виявлено та вилучено 6 розірваних та 1 цілий сліп-пакети з білою кристалічною речовиною схожою на наркотичний засіб, а також паперовий згорток з зеленою речовиною рослинного походження, зовні схожу на наркотичний «маріхуана».

Окрім керманича в салоні авто знаходився 39-річний пасажир у якого виявлено та вилучено пристрій схожий на пістолет під патрон «Флобера».

Для документування факту незаконного перевезення наркотичних засобів та зброї на місце події була викликана слідчо-оперативна група. Вилучене направлено на експертизу.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області