Можливих свідків смертельної ДТП шукає поліція Дніпропетровщини

01 червня 2017 року близько 23 години 50 хвилин, водій автомобіля «МАЗДА СХ-5» рухався по проспекту Металургів, у м.Кам’янське, Дніпропетровської області, з боку бульвару Героїв, в напрямку бульвару Незалежності, де під час руху скоїв зіткнення з автомобілем «ІЖ 2712-230-24», який виїжджав з прилеглої території двору.

Внаслідок ДТП водій автомобіля «ІЖ 2712-230-24» загинув, а водій автомобіля «МАЗДА СХ-5» та пасажир отримали тілесні ушкодження.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України.

Просимо всіх свідків та очевидців пригоди, а також власників відеореєстраторів повідомити корисну інформацію стосовно цієї пригоди за телефоном 067-563-50-81

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області