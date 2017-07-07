Можливих свідків смертельної ДТП шукає поліція Дніпропетровщини

Можливих свідків смертельної ДТП шукає поліція Дніпропетровщини

04:00 07.07.2017
Можливих свідків смертельної ДТП шукає поліція Дніпропетровщини

01 червня 2017 року близько 23 години 50 хвилин, водій автомобіля «МАЗДА СХ-5» рухався по проспекту Металургів, у м.Кам’янське, Дніпропетровської області, з боку бульвару Героїв, в напрямку бульвару Незалежності, де під час руху скоїв зіткнення з автомобілем «ІЖ 2712-230-24», який виїжджав з прилеглої території двору.

Внаслідок ДТП водій автомобіля «ІЖ 2712-230-24» загинув, а водій автомобіля «МАЗДА СХ-5» та пасажир отримали тілесні ушкодження.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України.

Просимо всіх свідків та очевидців пригоди, а також власників відеореєстраторів повідомити корисну інформацію стосовно цієї пригоди за телефоном 067-563-50-81

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи зможе суд довести держзраду Януковича?
03.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.