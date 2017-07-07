На Луганщині судитимуть учасників міжрегіональної банди наркодилерів

Прокуратурою Луганської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно учасників організованої злочинної групи, які організували «нарколабораторію» з виготовлення психотропної речовини – амфетаміну та його незаконний систематичний збут на території трьох областей України (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313 КК).

Встановлено, що уродженець міста Сєвєродонецька організував злочинну групу, до якої увійшли двоє мешканців міста, та протягом грудня 2016 року – квітня 2017 року займались систематичним незаконним виготовленням та збутом психотропної речовини – амфетаміну на території Луганської, Харківської та Чернігівської областей.

Нагадаємо, що під час досудового слідства за місцем мешкання учасників злочинного угруповання виявлено та вилучено амфетамін загальною вагою понад 50 грамів, що є особливо великим розміром, а також обладнання, яке відповідно до висновку експертизи призначене для виготовлення психотропної речовини – амфетаміну.

Санкція ч. 3 ст. 307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна; санкція ч. 3 ст. 311 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна; санкція ч. 3 ст. 313 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області