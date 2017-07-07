У Кривому Розі під час навчань телеоператора поранено у шию

Напередодні під час проведення навчань з територіальної оборони вогнепальне поранення отримав чоловік 1988 року народження.

Оператор інформаційного порталу «Перший Криворізький» визвався на роль статиста.



Командно – штабні навчання з територіальної оборони проходили біля та у приміщенні Саксаганського райвиконкому. За їх перебігом спостерігали запрошені представники засобів масової інформації. Під час виконання постановочного епізоду оператор інформаційного порталу «Перший Криворізький» виявив бажання випробувати себе у ролі статиста. Нещасний випадок трапився безпосередньо у приміщенні, на першому поверсі будівлі.

Чоловік з тілесними ушкодженнями у вигляді вогнепального поранення у ділянку шиї був госпіталізований до однієї з лікарень міста.

Подію зареєстровано до ЖЄО Саксаганського відділення поліції Криворізького відділу поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області