У Кривому Розі під час навчань телеоператора поранено у шию

У Кривому Розі під час навчань телеоператора поранено у шию

08:20 07.07.2017
У Кривому Розі під час навчань телеоператора поранено у шию

Напередодні під час проведення навчань з територіальної оборони вогнепальне поранення отримав чоловік 1988 року народження.

Оператор інформаційного порталу «Перший Криворізький» визвався на роль статиста. 

Командно – штабні навчання з територіальної оборони проходили біля та у приміщенні Саксаганського райвиконкому. За їх перебігом спостерігали запрошені представники засобів масової інформації. Під час виконання постановочного епізоду оператор інформаційного порталу «Перший Криворізький» виявив бажання випробувати себе у ролі статиста. Нещасний випадок трапився безпосередньо у приміщенні, на першому поверсі будівлі.

Чоловік з тілесними ушкодженнями у вигляді вогнепального поранення у ділянку шиї був госпіталізований до однієї з лікарень міста.

Подію зареєстровано до ЖЄО Саксаганського відділення поліції Криворізького відділу поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи зможе суд довести держзраду Януковича?
03.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.