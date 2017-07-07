На Львівщині двох акушерів судитимуть за фактом смерті немовляти

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області завершено досудове розслідування та скеровано до суду кримінальне провадження відносно двох лікарів акушерського відділення однієї з Львівських комунальних міських клінічних лікарень за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 140 КК України (невиконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого).

Нагадаємо, що останні в червні 2014 року в період часу з 09.00 години до 18.30 години були зобов’язані спостерігати за вагітною, станом її плода та проводити періодичні огляди. Проте, обидва лікарі протягом цілого дня за час чергування не провели огляду пацієнтки, відповідно, не встановили стану останньої та ступеня прогресування пологів.

Залишення пацієнтки без нагляду призвело до того, що медпрацівниками не було своєчасно прийнято рішення про зміну тактики ведення пологів, як того вимагав стан породіллі та плоду, внаслідок чого наступила внутрішньоутробна асфіксія доношеного плоду жіночої статі (смерть дитини).

За вчинений злочин лікарям загрожує покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади у медичних закладах строком до 5 років або позбавлення волі на строк до 2 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області