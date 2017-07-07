На Київщині суд взяв під варту тракториста за розпусні дії щодо дитини

Установлено, що на початку тижня, в одному із сіл Сквирського району, 42-річний чоловік, який працював на місцевому підприємстві трактористом, вчинив розпусні дії відносно семирічного хлопчика, перебуваючи на території товариства у корівнику.

Завдяки скоординованій роботі правоохоронних органів зловмисника було відразу затримано у порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Сквирського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи) КК України.

Процесуальним керівником до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке суд задовольнив.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та перебуває на контролі місцевої прокуратури. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області