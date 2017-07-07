На Кіровоградщині завершено слідство щодо банди серійних крадіїв

За процесуального керівництво прокуратури області завершено слідство відносно організованої злочинної групи крадіїв, які обвинувачуються у скоєнні ряду тяжких корисливих злочинів, збитки по яких сягають 450 тис грн.

Слідством встановлено, що діяла злочинна група у складі трьох осіб на чолі з раніше судимим 37-річним мешканцем Олександрівського району.

Загалом, за період злочинної діяльності з грудня 2016 по січень 2017 року обвинуваченні вчинили шість епізодів крадіжок технологічного обладнання з приміщень базових станції мобільного зв’язку та іншого майна вартістю понад 450 тис грн.

За результатами обшуків у фігурантів справи було вилучено знаряддя вчинення злочинів та частину викраденого майна. Крім того, їх вина підтверджується показами свідків та висновками експертиз. В рамках слідства прокуратурою вжито заходів до відшкодування вищезазначених збитків.

Зокрема, за клопотанням процесуального прокурора на майно членів угрупування накладено арешт. На даний час, обвинувальний акт проти трьох підозрюваних скеровано на розгляд суду за ч. ч. 2, 3, 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах, організованою групою, поєднана з проникненням у приміщення).

Санкція інкримінованої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На час судового слідства їм обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою. Подальшу долю обвинувачених вирішуватиме суд.

За матеріалами прес-служби прокуратури Кіровоградської області