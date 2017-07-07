У Дніпрі засуджено наркоплантатора, який виростив 145 кущів конопель

Вироком апеляційного суду Дніпропетровської області 33-річного мешканця Дніпра засуджено за незаконне виготовлення, придбання, зберігання наркотичних засобів, вирощування конопель, а також придбання та зберігання прекурсорів (ч.2 ст.307, ч.2 ст.309, ч.2 ст.310 та ч.1 ст.311 КК України). Раніше чоловік вже був засуджений за аналогічний злочин, проте на шлях виправлення не став.

Так, перебуваючи на випробувальному терміні, останній виростив на подвір’ї свого будинку 145 кущів коноплі. Під час проведення обшуку правоохоронцями було вилучено майже 3 кг виготовленої ним речовини «канабіс», розфасованої по поліетиленових пакетах, паперових згортках, та сірникових коробках, смолу «канабісу» вагою понад 16г, а також інгредієнти для виготовлення психотропної речовини «метамфетамін». Свою провину чоловік визнав частково, проте державним обвинуваченням її повністю доведено.

Оскаржуючи надто м’яке покарання, призначене судами першої та апеляційної інстанції, прокуратурою подано касаційну скаргу до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, який призначив справу на новий розгляд.

Апеляційний суд Дніпропетровської області, погодившись з доводами державного обвинувачення, призначив зловмиснику покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області