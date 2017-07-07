На Сумщині триває слідство у справі резонансного розстрілу рецидивіста

Прокуратура Сумської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вбивства Геннадія Цуканова. Відомості до ЄРДР внесено за ч. 1 ст. 115 КК України, досудове розслідування доручено слідчому управлінню ГУ НП в Сумській області.

Нагадуємо, що 19 жовтня 2016 року поблизу одного з розважальних закладів м. Путивль Сумської області невідома особа двічі вистрілила в чоловіка, який від отриманих вогнепальних поранень обох стегон помер у лікарні.

У ході слідства розглядається ряд версій вчинення злочину, серед яких зокрема вбивство, скоєне особами, які пов’язані з протиправною діяльністю загиблого, оскільки Геннадій Цуканов раніше був судимий за грабіж і хуліганство із застосуванням зброї.

Також перевіряється факт вчинення злочину з метою помсти за насильство щодо жінки.

Стан слідства перебуває на особистому контролі керівництва прокуратури та ГУ НП Сумської області, окрім того неодноразово заслуховувався на оперативних нарадах.

На даний час правоохоронцями вживаються вичерпні слідчо-оперативні заходи щодо розкриття даного вбивства.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області