На Харківщині за серійні злочини судитимуть кримінальний дует рецидивістів

Дергачівська місцева прокуратура направила до районного суду обвинувальний акт щодо двох неодноразово судимих місцевих мешканців за фактом крадіжки, грабежу та хуліганства (ч.ч. 2,3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 4 ст. 296 КК України).

За інформацією керівника місцевої прокуратури Володимира Пісоцького, досудовим розслідуванням встановлено, що у березні поточного року зловмисники скоїли п'ять кримінальних правопорушень. Серед них - крадіжка нутрій з домоволодіння пенсіонера, телефону та гаманця у пасажира на залізничній станції. Крім того, рецидивісти пограбували чоловіка на подвір'ї школи. У своєї жертви вони забрали не лише гроші, а навіть пакунок з продуктами харчування. Обікрали чоловіки і свого "товариша по чарці", коли той заснув.

До того ж, один із зловмисників спричинив тілесні ушкодження співробітнику поліції.

"Вранці 15 березня у с. Слатине 43-річний підозрюваний розгулював вулицею із сокирою. Він гучно лаявся та погрожував перехожим. Зловмисника помітили дільничні офіцери патрульної поліції. Вони намагалися зупинити хулігана, заспокоїти його. Однак зловмисник почав відмахуватися від поліцейських сокирою та вигукувати на їх адресу образи і погрози. Але цього йому здалося замало - чоловік почав кидати у правоохоронців цеглу. Проте поліцейським вдалося вгамувати зловмисника", - розповів В. Пісоцький.

Обидва підозрюваних ніде не працювали. 43-річний чоловік вже має 8 судимостей, 38-річний - 5 судимостей.

Наразі на вимогу прокуратури підозрювані перебувають під вартою.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області