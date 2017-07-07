На Донеччині судитимуть бандитів, які захоплювали прокуратуру у Бахмуті

Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області завершено розслідування кримінального провадження стосовно 3 осіб, які брали участь у правопорушеннях в період з квітня по червень 2014 року на території м. Бахмута.

Встановлено, що у середині квітня 2014 року, коли місто тимчасово знаходилось під контролем представників терористичної організації «ДНР», 13 чоловіків - мешканців м. Бахмута вирішили створити організовану озброєну групу (банду), з метою вчинення низки злочинів. Вони нападали на місцевих мешканців, викрадали чуже майно та транспортні засоби, зберігали зброю, а також захоплювали будівлі.

Зокрема, члени зазначеної банди 30 травня 2014 року брали участь у захопленні бойовиками будівлі місцевої прокуратури, в подальшому використовуючи останню як місце дислокації організованої групи.

У квітні 2017 року у фігурантів під час обшуку за місцем мешкання виявлено та вилучено збройний арсенал: 8 реактивних піхотних вогнеметів, 9 автоматів, протитанкова граната та понад 15 тис патронів.

Дії підозрюваних кваліфіковані за 9 статтями Кримінального кодексу України, а саме: ст. 257 (бандитизм), ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ст. 341 (захоплення державних будівель), ст. 187 (розбій), ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 260 (створення непередбачених законом збройних формувань).

У червні фігурантам справи оголосили про підозру у скоєнні вказаних злочинів. Зараз обвинувальний акт спрямовано до Артемівського міськрайонного суду для розгляду по суті. Троє обвинувачених перебувають під вартою.

Ще 10 учасників банди переховуються від органів досудового розслідування. Стосовно них матеріали виділені в окреме кримінальне провадження.



За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області