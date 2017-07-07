У Львові під час пиятики вдарили ножем молодого іноземця

У Львові під час пиятики вдарили ножем молодого іноземця

10:20 07.07.2017
У Львові під час пиятики вдарили ножем молодого іноземця

У Шевченківський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що 21-річний громадянин однієї з країн Євросоюзу отримав ножові поранення. Травмований юнак доставлений до лікарні з діагнозом: втрата жовчного міхура, пошкодження дванадцятипалої кишки та печінки, внутрішній крововилив.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 43-річний місцевий мешканець. За його словами, тілесні ушкодження він заподіяв іноземцю під час конфлікту, який виник між ними, коли вони розпивали спиртні напої.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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