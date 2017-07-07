У Львові дві жінки під час пиятики пограбували... одна одну

У Сихівський відділ поліції звернулася 29-річна місцева мешканка За словами заявниці, візуально знайома жінка відібрала у неї гроші в сумі 950 гривень та мобільний телефон «Самсунг».

Схожа заява надійшла і від іншої учасниці інциденту – 22-річної львів’янки. Вона повідомила, що знайома зірвала з її шиї золотий ланцюжок, вартість якого становить близько 10 000 гривень.

«Попередньо ми встановили, що обидві заявниці разом розпивали спиртні напої. Між ними виникла сварка, яка переросла у бійку. Саме під час неї жінки заволоділи речами одна одної, - розповів начальник Сихівського відділу поліції підполковник поліції Василь Довганич.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області