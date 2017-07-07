У Кривому Розі молода дівчина безжально пограбувала стареньку жінку

У Кривому Розі молода дівчина безжально пограбувала стареньку жінку

17:00 07.07.2017
У Кривому Розі молода дівчина безжально пограбувала стареньку жінку

Інгулецькі співробітники поліції спільно з екіпажем патрульної поліції, затримали дівчину, яка напала на пенсіонерку в під’їзді одного з будинків міста.

Зловмисниця безсоромно відібрала у старенької все, що та мала при собі: гаманець з грошима, мобільний телефон, пакет з продуктами та навіть художні книжки. 

Завдяки тому, що жінка запам’ятала нападницю та одразу повідомила до поліції, правоохоронці швидко затримали зловмисницю. Нею виявилась 20-річна уродженка Запорізької області, яка в гонитві за легкою наживою зазіхнула на майно старенької пенсіонерки.

На теперішній час з місцевою прокуратурою узгоджується повідомлення про підозру та обрання останній запобіжного заходу.

Викрадене майно повернуто власниці.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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