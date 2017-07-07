На Донеччині затримано ґвалтівника жінки з обмеженими можливостями

На Донеччині затримано ґвалтівника жінки з обмеженими можливостями

11:00 07.07.2017
На Донеччині затримано ґвалтівника жінки з обмеженими можливостями

Варто відзначити, що жінка з обмеженими можливостями, але не зважаючи на проблеми зі здоров’ям, як могла, захищала себе. У перші 12 годин після злочину зловмисника було доправлено до поліцейського відділення.

До поліції за допомогою звернулася сама потерпіла, як тільки оговталася від того, що сталося. Жінка розповіла, що разом зі співмешканцем приймала в гостях своїх знайомих. Застілля закінчилося, і компанія вирішила продовжити його в іншому місці. Проте дорогою плани одного з товаришів змінилися. Тим більше, що цивільний чоловік господарки теж пішов. Чоловік повернувся у будинок та почав домагатися власниці. Жінка відбивалася, кричала, але перевага у фізичній силі взяла верх.

Після злочину кривдник повернувся до друзів і продовжив вживати спиртне.

Поліцейські розгорнули комплекс пошукових заходів, адже за місцем мешкання злочинець так і не з’явився. Перші результати були отримані вже за кілька годин. Встановивши коло його знайомих та близьких, оперативники вийшли на слід зловмисника, а згодом затримали.

Слід зазначити, що затриманий має насичену кримінальну біографію. Раніше він був засуджений за наркотики і майнові злочини, а за день до події закінчився термін його домашнього арешту.

Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі згідно зі ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому інкримінується ст.152 «Згвалтування» Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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