На Донеччині чоловік під час сварки одним ударом вбив співмешканку

Сімейна сварка закінчилась поножовщиною. Дружківчанин наніс смертельний удар 55-річній жінці у груди, від чого вона померла на місці. Правоохоронці затримали зловмисника неподалік місця скоєння злочину.



Повідомлення про подію надійшло на спецлінію 102 від працівників медичної установи. Виїхавши на виклик, медики констатували смерть жінки з проникаючим ножовим пораненням в область грудної клітини.

На місце негайно прибула слідчо-оперативна група працівників Дружківського відділення поліції та експерти. У під’їзді, де в одній із квартир було скоєно вбивство, вони затримали чоловіка, який згодом виявився зловмисником. Поліцейські швидко з’ясували обставини скоєння тяжкого злочину.

Виявилось, чоловік був співмешканцем потерпілої, але дуже часто він виганяв жінку, їй доводилося ночувати на вулиці. Минулого вечора подружжя разом вживало спиртні напої. Між ними виникла сварка, яка переросла в бійку. Чоловік схопив кухонний ніж та вдарив ним жінку в область серця. Від отриманої травми потерпіла померла на місці.

Під час спілкування з правоохоронцями чоловік спочатку намагався приховати свою провину, однак в результаті проведення слідчо-оперативних заходів його причетність до скоєння злочину була доведена.

Правоохоронці вилучили речовий доказ та знаряддя вбивства – ніж. Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області