На Донеччині судитимуть банду торгівців синтетичними наркотиками

На Донеччині судитимуть банду торгівців синтетичними наркотиками

22:30 07.07.2017
На Донеччині судитимуть банду торгівців синтетичними наркотиками

Слідством установлено, що уродженка м. Донецька 1985 р.н.  налагодила схему з транспортування на тимчасово непідконтрольну територію Донецької області (у міста Донецьк, Макіївка, Шахтарськ, Зугрес) особливо небезпечного наркотичного засобу – метадону. До своєї протиправної діяльності жінка також залучала виконавців – тих, хто транспортував та збував наркотик.

Оплата відбувалась шляхом перерахування грошових коштів на банківські картки, оформлені на підставних осіб. 

У березні поточного року на блокпосту смт. Мангуш правоохоронці затримали автомобіль, в якому один із учасників організованої групи перевозив чергову партію наркотичного засобу. Під час огляду автомобіля під капотом виявили пакунок із розфасованим метадоном загальною масою 135 грамів.

Наразі прокуратурою Донецької області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) щодо 2 обвинувачених. Стосовно ще одного члена групи, матеріали виділені в окреме провадження. 

Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення.

На «чорному» ринку вартість 1 грама вказаного наркотику складає від 600 до 800 грн. На тимчасово непідконтрольних територіях вона сягає 3000 грн.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.