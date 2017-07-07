На Донеччині судитимуть банду торгівців синтетичними наркотиками

Слідством установлено, що уродженка м. Донецька 1985 р.н. налагодила схему з транспортування на тимчасово непідконтрольну територію Донецької області (у міста Донецьк, Макіївка, Шахтарськ, Зугрес) особливо небезпечного наркотичного засобу – метадону. До своєї протиправної діяльності жінка також залучала виконавців – тих, хто транспортував та збував наркотик.

Оплата відбувалась шляхом перерахування грошових коштів на банківські картки, оформлені на підставних осіб.

У березні поточного року на блокпосту смт. Мангуш правоохоронці затримали автомобіль, в якому один із учасників організованої групи перевозив чергову партію наркотичного засобу. Під час огляду автомобіля під капотом виявили пакунок із розфасованим метадоном загальною масою 135 грамів.

Наразі прокуратурою Донецької області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) щодо 2 обвинувачених. Стосовно ще одного члена групи, матеріали виділені в окреме провадження.

Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення.



На «чорному» ринку вартість 1 грама вказаного наркотику складає від 600 до 800 грн. На тимчасово непідконтрольних територіях вона сягає 3000 грн.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області