На Закарпатті поліцейські затримали двох домушників-невдах

На Закарпатті поліцейські затримали двох домушників-невдах

16:40 07.07.2017
На Закарпатті поліцейські затримали двох домушників-невдах

Сьогодні, 07 липня, о 02:20, поліцейські Ужгородщини отримали повідомлення від мешканки села Концово: 42-річна жінка помітила в своїй новобудові сторонніх осіб.

На місце події одразу виїхала група реагування патрульної поліції. Полісмени «на гарячому» затримали двох чоловіків, які намагалися обікрасти оселю жінки. Правоохоронці провели огляд приміщення та вилучили речові докази, які можуть свідчити про спосіб проникнення чоловіків до будинку.

Затриманих, 34-річного жителя Косино, що на Берегівщині, та 66-річного мешканця села Страбичово Мукачівського району, доставили до Ужгородського відділення поліції, де їх опитують слідчі.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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