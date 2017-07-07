На Житомирщині під час ДТП жахливо загинув мотоцикліст

07 липня близько 00:15 у с. Старий Солотвин 25-річний місцевий житель, не впорався з керуванням мотоциклом та здійснив зіткнення з деревом.

Від отриманих травм хлопець загинув на місці. Триває з’ясування всіх обставин.

Попередньо встановлено, що мотоцикліст намагався скоротити дорогу й рухався через паркову зону по грунтовій дорозі у центрі села.

На неосвітленій ділянці він не впорався з керуванням і вчинив ДТП, у результаті якого й загинув.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області