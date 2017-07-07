На Луганщині чоловіка засуджено за контрабанду вибухових речовин

Встановлено, що влітку 2016 року громадянин України незаконно придбав вибухову речовину (тротилові шашки) та, маючи намір незаконно перемістити вищевказану вибухову речовину до міста Чертково Ростовської області РФ, на попутному транспорті перевіз тротилові шашки до смт Мілове Луганської області, де намагався поза митним контролем, тобто поза місцем розташування митного пункту пропуску «Мілове» Луганської митниці Державної фіскальної служби, перемістити їх через кордон.

Разом з тим, останній не зміг довести скоєння вищевказаного кримінального правопорушення до кінця з причин, що не залежали від його волі, оскільки був затриманий нарядом Луганського прикордонного загону Державної прикордонної служби України та співробітниками Луганської митниці ДФС, а вибухова речовина у нього вилучена.

Вироком Міловського районного суду мешканця Старобільська визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 263 КК України, та призначено покарання у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області