На Запоріжжі батьків судитимуть за спробу продати новонароджену дитину

На Запоріжжі батьків судитимуть за спробу продати новонароджену дитину

16:20 07.07.2017
На Запоріжжі батьків судитимуть за спробу продати новонароджену дитину

Прокуратурою Запорізької області за результатами досудового розслідування затверджено та направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, яке розслідувалось слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області стосовно жінки, яка за попередньою змовою зі своїм чоловіком, продали новонароджену дитину після виписки із пологового будинку м. Запоріжжя.

Вказаних осіб було затримано правоохоронцями в орендованій квартирі, відразу після здійснення незаконної угоди відносно дитини та отримання грошових коштів в сумі 7000 доларів США.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми, вчинена за попередньою змовою щодо малолітнього) та стосовно них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

Державне обвинувачення підтримуватиме прокуратура Запорізької області.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області

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