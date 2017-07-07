На Запоріжжі батьків судитимуть за спробу продати новонароджену дитину
На Запоріжжі батьків судитимуть за спробу продати новонароджену дитину
Прокуратурою Запорізької області за результатами досудового розслідування затверджено та направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, яке розслідувалось слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області стосовно жінки, яка за попередньою змовою зі своїм чоловіком, продали новонароджену дитину після виписки із пологового будинку м. Запоріжжя.
Вказаних осіб було затримано правоохоронцями в орендованій квартирі, відразу після здійснення незаконної угоди відносно дитини та отримання грошових коштів в сумі 7000 доларів США.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми, вчинена за попередньою змовою щодо малолітнього) та стосовно них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За скоєне їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.
Державне обвинувачення підтримуватиме прокуратура Запорізької області.
За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області