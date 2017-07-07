У Харкові сліпа літня жінка випала з вікна багатоповерхівки

У Харкові сліпа літня жінка випала з вікна багатоповерхівки

19:00 07.07.2017
У Харкові сліпа літня жінка випала з вікна багатоповерхівки

Інформація про подію надійшла до чергової частини Московського відділу поліції вчора о 17:20.

Встановлено, що 83-річна харків’янка в присутності родичів, з власної необережності, випала з вікна 6-го поверху квартири, розташованої на вулиці Героїв Праці.

При житті жінка була повністю сліпою.

Зараз обставини події з’ясовують працівники поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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