У Харкові сліпа літня жінка випала з вікна багатоповерхівки

Інформація про подію надійшла до чергової частини Московського відділу поліції вчора о 17:20.

Встановлено, що 83-річна харків’янка в присутності родичів, з власної необережності, випала з вікна 6-го поверху квартири, розташованої на вулиці Героїв Праці.

При житті жінка була повністю сліпою.

Зараз обставини події з’ясовують працівники поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області