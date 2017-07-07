У Харкові сліпа літня жінка випала з вікна багатоповерхівки
У Харкові сліпа літня жінка випала з вікна багатоповерхівки
Інформація про подію надійшла до чергової частини Московського відділу поліції вчора о 17:20.
Встановлено, що 83-річна харків’янка в присутності родичів, з власної необережності, випала з вікна 6-го поверху квартири, розташованої на вулиці Героїв Праці.
При житті жінка була повністю сліпою.
Зараз обставини події з’ясовують працівники поліції.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області