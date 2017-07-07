На Харківщині маленька дитина впала в таз з окропом

Подія сталася вчора близько 22:30 в селі Друга Іванівка. Для встановлення обставин за адресою виїжджала слідчо-оперативна група Барвінківського відділення поліції.

Зі слів 27-річної матері, вона принесла до кімнати таз з гарячою водою та поставила на підлогу. Поки жінка відволіклась на декілька хвилин, трирічна дівчинка відступила назад, спіткнулася та впала в таз з окропом. Мати негайно викликала швидку.

Дівчинку спочатку доставили до Балаклійської лікарні, а потім переправили до однієї з лікарень міста Харкова.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області