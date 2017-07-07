У Харкові поліцейські затримали 35-річну жінку за підозрою у вбивстві

У скоєні злочину співробітники Шевченківського відділу поліції викрили 35-річну харків’янку.

Інформація про подію надійшла до поліції 7 липня близько 03:00.

На місце пригоди виїжджали слідчо-оперативна група та екіпаж патрульної поліції. За адресою правоохоронці виявили тіло 40-річного чоловіка з ножовим пораненням шиї.

Поліцейським жінка розповіла, що ввечері під час розпивання спиртних напоїв між нею та цивільним чоловіком стався конфлікт. В ході сварки вона схопила ніж та нанесла співмешканцю удар в шию. Від отриманих травм чоловік помер.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області