Поліція Харківщини розшукує можливих свідків смертельної ДТП

Подія сталася сьогодні близько 01:30 в Основ'янському районі Харкова на 13 км автодороги «Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта». Невстановлений автомобіль, який залишив місце ДТП, скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм чоловік помер.

Потерпілому на вигляд 50 років, зріст 165-170 см, середньої статури, волосся коротке, сиве. Був одягнутий у футболку білого кольору, шорти, чорні сланці.

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини скоєння ДТП та розшукують особу, причетну до скоєння злочину.

Свідків та очевидців пригоди просимо звертатися за телефонами 102, 707-35-00 чи іншим зручним способом.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області