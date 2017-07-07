У Харкові 42-річний чоловік покінчив із собою у жахливий спосіб

У Харкові 42-річний чоловік покінчив із собою у жахливий спосіб

20:00 07.07.2017
У Харкові 42-річний чоловік покінчив із собою у жахливий спосіб

Трагедія сталася сьогодні в одному з будинків на вулиці Васнецова. 41-річний харків’янин наніс собі смертельні тілесні ушкодження болгаркою.

Попередньо встановлено, що чоловік запустив прилад в дію та кинувся на нього головою. Від отриманих ушкоджень чоловік помер на місці.

За словами його дружини, їх спільна дитина хворіла на цукровий діабет, що дуже важко сприймав загиблий.

Наразі поліція встановлює всі обставини даної події та причини, які призвели до цієї трагедії. Факт події внесено до Журналу єдиного обліку повідомлень.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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