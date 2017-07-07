У Тернополі недопалок призвів не до пожежі, а до кримінальних проваджень

Два кримінальних провадження за фактами нанесення умисних легких тілесних ушкоджень слідчі Тернопільського відділу поліції розпочали за зустрічними заявами 30-річного жителя села Великі Бірки та 48-річного тернополянина. Конфлікт та бійку спровокувала кинута молодшим з опонентів недопалена цигарка.

Як встановили поліцейські, житель Великих Бірок сидів у припаркованій автівці поблизу автовокзалу. З салону - під ноги жінці, що стояла неподалік, полетів недопалок. Остання зробила зауваження чоловікові. З цього й почався конфлікт. На крики відреагував 48-річний тернополянин. Між чоловіками зав’язалася бійка. Хто кого вдарив першим – слідство з’ясує, адже обидві сторони дають протилежні покази.

30-річний бірківчанин після випадку звернувся до травмпункту, де попередньо йому було діагностовано закриту черепно-мозкову травму , струс мозку та забої. Тернополянин за допомогою медиків не звертався. Обом видано направлення на проходження судово-медичної експертизи.

Триває розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за частиною першою статті 125 КК.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області