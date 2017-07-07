В Ужгороді неповнолітній рецидивіст жорстоко побив людину

На одній з вулиць обласного центру мешканцю села Ботфалва Ужгородського району нанесли тілесні ушкодження. Правоохоронці затримали підозрюваного.

Днями до правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила, що її чоловіка, мешканця села Ботфалва, побили поблизу продуктового магазину в Ужгороді.

В результаті оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу і затримали нападника. Ним виявився 16-літній місцевий мешканець, раніше судимий за грабіж.

Розпочато слідство. Обставини справи з’ясовуються.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області