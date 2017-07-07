В Ужгороді неповнолітній рецидивіст жорстоко побив людину

В Ужгороді неповнолітній рецидивіст жорстоко побив людину

20:30 07.07.2017
В Ужгороді неповнолітній рецидивіст жорстоко побив людину

На одній з вулиць обласного центру мешканцю села Ботфалва Ужгородського району нанесли тілесні ушкодження. Правоохоронці затримали підозрюваного.

Днями до правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила, що її чоловіка, мешканця села Ботфалва, побили поблизу продуктового магазину в Ужгороді.

В результаті оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу і затримали нападника. Ним виявився 16-літній місцевий мешканець, раніше судимий за грабіж.

Розпочато слідство. Обставини справи з’ясовуються.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.