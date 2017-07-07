На Львівщині поліцейські затримали ґвалтівника 28-річної жінки

На Львівщині поліцейські затримали ґвалтівника 28-річної жінки

14:00 07.07.2017
На Львівщині поліцейські затримали ґвалтівника 28-річної жінки

У Жидачівське відділення поліції вночі за допомогою звернулась 28-річна мешканка одного з сіл району.

Жінка повідомила, що близько першої години ночі у її будинок через вікно проник чоловік та, застосувавши до неї фізичне насильство та погрози, зґвалтував її. Після цього жінці вдалось вирватись з рук насильника та втекти з дому. Втікаючи, вона впізнала у нападнику свого 32-річного односельчанина.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Встановлено, що у 2009 році чоловік вже був судимий за зґвалтування і близько півроку тому звільнився з місць позбавлення волі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.152 (зґвалтування) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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