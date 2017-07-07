На Львівщині під час ДТП постраждав її потенційний винуватець

У Пустомитівське відділення поліції надійшла інформація про те, що на автодорозі Львів-Івано-Франківськ біля Старого Села водій автомобіля «БМВ-520», 25-річний житель міста Чернівці не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Тойота Авенсіс» під керуванням 55-річного громадянина Молдови.

В результаті ДТП водій автомобіля «БМВ» отримав тілесні ушкодження і був доставлений до лікарні з діагнозом: забій кісток тазу, розтяг зв’язок шиї та шийного відділу хребта.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області