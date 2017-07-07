В Івано-Франківську затримали чоловіка, який побив та пограбував приятельку

До місцевого відділу поліції звернулась 33-річна франківчанка Жінка повідомила про те, що товариш, з яким вона відпочивала побив та пограбував її.

Отримавши повідомлення, правоохоронці одразу ж виїхали на місце події. В ході проведення першочергових розшукових заходів поліцейські затримали грабіжника неподалік скоєння злочину. Ним виявився 30-річний житель одного із околичних сіл м. Івано-Франківська, який близько трьох місяців тому вийшов з місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння аналогічного злочину.

Як з’ясувалося, того дня потерпіла разом із зловмисником розпивали спиртні напої в місцевому кафе. Коли в жінки подзвонив телефон і вона відійшла, щоб переговорити, чоловік підійшов та декілька раз вдарив заявницю в обличчя, після чого вирвав з рук її мобільний телефон і втік.

У скоєному підозрюваний зізнався та розповів, що мобільний пристрій мав на меті продати. Наразі чоловікові оголошено підозру у скоєнні злочину та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу-тримання під вартою.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від чотирьох до шести років. Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області