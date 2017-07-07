На Київщині за побиття поліцейських відкриті кримінальні провадження

Працівники поліції, перебуваючи на службі у форменому одязі та з табельною вогнепальною зброєю, виконували покладені на них обов’язки.

У Василькові поліцейський отримав тілесні ушкодження, намагаючись вгамувати сімейного дебошира. Подібний напад на працівника поліції стався у Києво-Святошинському районі. Там правоохоронці прибули на виклик працівників прокуратури, яким перешкоджав проводити слідчі дії невідомий чоловік.



Так, група реагування патрульної поліції Васильківського відділу поліції прибула на сімейний конфлікт. На законні вимоги правоохоронців припинити сварку, 48-річний місцевий житель на реагував. Натомість чолов’яга накинувся на одного з присутніх поліцейських і щосили штовхнув його у спину. 27-річному працівнику поліції лікарі діагностували закриту травму голови та живота, струс мозку.

У село Гатне група реагування патрульної поліції Києво-Святошинського відділу поліції прибула за повідомленням працівників прокуратури. Там вони проводили слідчі дії на території одного з будівельних майданчиків, але невідомий чоловік їм перешкоджав, перекривши проїзд. Правопорушником виявився 38-річний житель Києва. У той час, коли поліцейські намагались розблокувати дорогу слідчим прокуратури, киянин завдав тілесні ушкодження одному з працівників поліції. Потерпілий капрал поліції звернувся до лікарні, де йому діагностували закриту травму голови, струс мозку, забиттям обличчя та руки.

За двома фактами відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст. 345 (Погроза бо насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області