У Києві чоловік допоміг поліцейським затримати кривдника своєї дружини

До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що біля салону краси на вулиці Героїв Сталінграда впіймали грабіжника. За вказаною адресою терміново прибули автопатрулі та слідчо-оперативна група.

На місці події правоохоронці виявили потерпілу, яка розповіла, що незнайомець, зайшовши до приміщення салону, де вона працює адміністратором, почав дивно себе поводити. Жінка зателефонувала своєму чоловіку та попросила приїхати.

Щойно киянка закінчила розмову, підозрілий «відвідувач» підбіг до неї та вихопив із рук мобільний. Але далеко втекти зловмиснику не вдалося - на подвір’ї салону його зупинив чоловік потерпілої та передав у руки поліцейським.

Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у правопорушника чужий ґаджет, а відтак затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

31-річний киянин зізнався у скоєному та розповів, що раніше вже мав проблеми із законом через майнові злочини.

За даним фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років тюремного ув’язнення.

Затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві