Поліція встановлює обставини смертельної ДТП у Генічеську

Поліція встановлює обставини смертельної ДТП у Генічеську

15:00 07.07.2017
Поліція встановлює обставини смертельної ДТП у Генічеську

До чергової частини Генічеського відділу поліції надійшло повідомлення, що на виїзді з міста сталася дорожньо-транспортна пригода. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

За попередніми даними, поліцейські встановили, що 32-річний житель одного з селищ району, керуючи автомобілем «Mitsubishi L 200», знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, не обрав безпечну швидкість руху та проявив неуважність при керуванні транспортним засобом. Автомобіль з’їхав з дороги в обрив та скоїв наїзд на туристичний намет. В результаті ДТП загинули 31-річний чоловік та його 42-річна дружина, жителі міста Дніпро.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Чоловік затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Автомобіль знаходиться на штрафмайданчику. Проводяться необхідні слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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