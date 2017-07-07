У Києві засуджено серійного нападника на відділення банків

За принципової позиції Київської місцевої прокуратури №5 Оболонським районним судом м. Києва оголошено обвинувальний вирок 35-річному зловмиснику за вчинення розбійних нападів на столичні банк и.

Так, у червні 2015 року 35-річний киянин напав на відділення банку ПАТ «УкрСиббанк», де під погрозою зброї відібрав у касирів 8 тис. грн. А у листопаді того ж року він пограбував відділення ПАТКБ «Правекс-Банк», заволодівши у такий же спосіб 55 тисячами гривень.

Державним обвинувачем у судовому засіданні повністю доведено вину вказаної особи у вчиненні цих злочинів. Тож з урахуванням позиції прокурора судом першої інстанції зловмисника визнано винним за ч. 3 ст. 187 (вчинення нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаного з погрозою застосування насильства) КК України та засуджено до реальної міри покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва

Обвинуваченого взято під варту одразу після проголошення вироку.